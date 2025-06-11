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Росіяни атакували Україну ракетою та 85-ма БпЛА, 49 цілей вдалося знешкодити

Ірина БалачукСереда, 11 червня 2025, 08:10
Росіяни атакували Україну ракетою та 85-ма БпЛА, 49 цілей вдалося знешкодити
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

Від вечора 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 49 цілей вдалося знешкодити, але є і 14 влучань.  

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 – збито вогневими засобами ураження, 9 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

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Деталі: Цієї ночі загарбники атакували Харківщину, Донеччину та Одещину.

Зафіксовано влучання у 14 локаціях, а також падіння уламків у 2 місцях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – повідомили в Повітряних силах.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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