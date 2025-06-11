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Россияне атаковали Украину ракетой и 85-ю БпЛА, 49 целей удалось обезвредить

Ирина БалачукСреда, 11 июня 2025, 08:10
Россияне атаковали Украину ракетой и 85-ю БпЛА, 49 целей удалось обезвредить
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

С вечера 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 85-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 49 целей удалось обезвредить, но есть и 14 попаданий. 

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 – сбиты огневыми средствами поражения, 9 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: Этой ночью захватчики атаковали Харьковскую, Донецкую и Одесскую области.

Зафиксировано попадание в 14 локациях, а также падение обломков в 2 местах.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – сообщили в Воздушных силах.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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