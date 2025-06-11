Окупанти знищили будівлю та сільгоспінвентар підприємства на Дніпропетровщині – ОВА
Російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, внаслідок чого виникла пожежа на території приватного підприємства, пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та авто.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "На Синельниківщині (ворог – ред.) поцілив БпЛА по Васильківській громаді. Сталася пожежа на території приватного підприємства. Знищені будівля та сільгоспінвентар".
Деталі: По Великомихайлівській громаді російська армія вдарила КАБом, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Нікопольщину окупанти атакували артилерію і дронами-камікадзе – під ударом були райцентр, Марганецька й Покровська громади.
"Побита багатоповерхівка. Загиблих та поранених немає", – підсумував Лисак.