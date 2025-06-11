Оккупанты уничтожили здание и сельхозинвентарь предприятия на Днепропетровщине – ОВА
Среда, 11 июня 2025, 08:42
Российские оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины, в результате чего возник пожар на территории частного предприятия, повреждены многоэтажка, частные дома и авто.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "На Синельниковщине (враг – ред.) попал БпЛА по Васильковской общине. Произошел пожар на территории частного предприятия. Уничтожены здание и сельхозинвентарь".
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Детали: По Великомихайловской общине российская армия ударила КАБом, в результате чего повреждены жилые дома.
Никопольщину оккупанты атаковали артиллерией и дронами-камикадзе – под ударом были райцентр, Марганецкая и Покровская общины.
"Побита многоэтажка. Погибших и раненых нет", – подытожил Лысак.