На Херсонщині окупанти атакували цивільне авто з дрона: поранені двоє людей
Середа, 11 червня 2025, 10:38
11 червня російські війська атакували з дрона цивільну автівку у Наддніпрянському на Херсонщині, внаслідок чого поранено 63-річну жінку та 61-річного чоловіка.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали двоє людей - 63-річна жінка та 61-річний чоловік. У них діагностовано вибухові травми та контузії.
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Крім того, місцева отримала уламкове поранення ноги.
Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.