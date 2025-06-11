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На Херсонщині окупанти атакували цивільне авто з дрона: поранені двоє людей

Анастасія ПроцСереда, 11 червня 2025, 10:38
На Херсонщині окупанти атакували цивільне авто з дрона: поранені двоє людей
Ілюстративне фото: Getty Images

11 червня російські війська  атакували з дрона цивільну автівку у Наддніпрянському на Херсонщині, внаслідок чого поранено 63-річну жінку та 61-річного чоловіка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали двоє людей - 63-річна жінка та 61-річний чоловік. У них діагностовано вибухові травми та контузії. 

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Крім того, місцева отримала уламкове поранення ноги.

Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Херсонська областьбезпілотники
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