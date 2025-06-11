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На Херсонщине оккупанты атаковали гражданское авто с дрона: ранены два человека

Анастасия ПроцСреда, 11 июня 2025, 10:38
На Херсонщине оккупанты атаковали гражданское авто с дрона: ранены два человека
Иллюстративное фото: Getty Images

11 июня российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Надднепрянском на Херсонщине, в результате чего ранены 63-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Сообщается, что в результате атаки пострадали два человека - 63-летняя женщина и 61-летний мужчина. У них диагностированы взрывные травмы и контузии.

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Кроме того, местная жительница получила осколочное ранение ноги.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.


Херсонская областьбеспилотники
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