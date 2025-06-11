Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили дроном по Донеччині – убили жінку

Ірина БалачукСереда, 11 червня 2025, 11:33
Росіяни вдарили дроном по Донеччині – убили жінку
Фото ДСНС

Одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по селу Райське Донецької області.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін і ДСНС в Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок російського удару БпЛА по житловому сектору села Райське Дружківської громади загинула жінка". 

Реклама:
 
фото ГСЧС

Деталі: Окупанти частково зруйнували приватний будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яку загасили рятувальники. 

 
Фото ДСНС 

"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіло 69-річної жінки", – повідомили в ДСНС.  

Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вучич їде до України з неанонсованим візитом
УЗ призначила низку поїздів на літній сезон: які маршрути
Макрон хоче заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства у школі
У Харкові вже 3 загиблих та 60 поранених, під завалами ще може бути 1 людина
У Трампа таємно відправлять до Гуантанамо тисячі мігрантів, включно з українцями – WP
Німеччина має докази планів Росії атакувати країни НАТО – очільник BND
Усі новини...
Донецька область
За добу Росія 27 разів обстріляла Донеччину: 3 загиблих, 8 поранених
ОСУВ "Хортиця": Росіян немає на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини
РФ заявила про вторгнення на Дніпропетровщину. Генштаб спростував інформацію
Останні новини
12:12
Через російську атаку на Одеській кіностудії знищено декорації до фільму про Довженка
12:08
"Нафтове домінування" Трампа під питанням: США прогнозують падіння видобутку
11:55
"Чемпіон" їде до Англії: підтримайте нас і отримуйте ексклюзиви з найбільших спортивних подій
11:44
Вучич їде до України з неанонсованим візитом
11:33
фото Росіяни вдарили дроном по Донеччині – убили жінку
11:23
В Україні за дезертирство судять звільненого з російського полону військового
11:13
У Сумах на банері із загиблими військовими вирізали знак Z: поліція розслідує інцидент
11:12
Ілон Маск перепросив у Дональда Трампа за свої пости в X
10:59
Як подбати про безпеку дитини у басейні: основні правила для батьків
10:52
фотоРосіяни вдарили по Куп’янську авіабомбами: пошкоджено понад 80 будинків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: