Росіяни вдарили дроном по Донеччині – убили жінку
Середа, 11 червня 2025, 11:33
Одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по селу Райське Донецької області.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін і ДСНС в Telegram
Дослівно ДСНС: "Внаслідок російського удару БпЛА по житловому сектору села Райське Дружківської громади загинула жінка".
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Деталі: Окупанти частково зруйнували приватний будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яку загасили рятувальники.
"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіло 69-річної жінки", – повідомили в ДСНС.