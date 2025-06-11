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Россияне ударили дроном по Донецкой области – убили женщину

Ирина БалачукСреда, 11 июня 2025, 11:33
Россияне ударили дроном по Донецкой области – убили женщину
Фото ГСЧС

Один человек погиб в результате российского удара беспилотником по селу Райское Донецкой области.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин и ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате российского удара БпЛА по жилому сектору села Райское Дружковской общины погибла женщина". 

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Фото ГСЧС

Детали: Оккупанты частично разрушили частный дом. В результате удара возник пожар, который потушили спасатели. 

 
Фото ГСЧС

"Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники обнаружили и изъяли из-под завалов дома тело 69-летней женщины", – сообщили в ГСЧС.

Донецкая областьвойнажертвы
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