Россияне ударили дроном по Донецкой области – убили женщину

Один человек погиб в результате российского удара беспилотником по селу Райское Донецкой области.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин и ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате российского удара БпЛА по жилому сектору села Райское Дружковской общины погибла женщина".

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Фото ГСЧС

Детали: Оккупанты частично разрушили частный дом. В результате удара возник пожар, который потушили спасатели.

Фото ГСЧС

"Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники обнаружили и изъяли из-под завалов дома тело 69-летней женщины", – сообщили в ГСЧС.