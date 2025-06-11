Вучич їде до України з неанонсованим візитом
Середа, 11 червня 2025, 11:44
Президент Сербії Александар Вучич, який відомий своїми проросійськими поглядами, у середу, 11 червня, вирушив до України з неанонсованим одноденним візитом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу сербського президента
Деталі: Це перший візит Вучича в Україну, який візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа. За повідомленнями сербських ЗМІ, саміт відбудеться в Одесі.
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Цей візит Вучича, на відміну від інших, не був анонсований, і сербська громадськість дізналася про нього лише після від'їзду президента.
Що було раніше:
- Вучич разом зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.
- Вучич раніше висловлював переконання, що європейський шлях Сербії не постраждає через його візит в Москву.