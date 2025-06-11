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Вучич їде до України з неанонсованим візитом

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 червня 2025, 11:44
Вучич їде до України з неанонсованим візитом
Александр Вучич, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич, який відомий своїми проросійськими поглядами, у середу, 11 червня, вирушив до України з неанонсованим одноденним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу сербського президента

Деталі: Це перший візит Вучича в Україну, який візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа. За повідомленнями сербських ЗМІ, саміт відбудеться в Одесі.

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Цей візит Вучича, на відміну від інших, не був анонсований, і сербська громадськість дізналася про нього лише після від'їзду президента.

Що було раніше:

СербіяУкраїна
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