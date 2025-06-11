Вучич едет в Украину с неанонсированным визитом

Президент Сербии Александар Вучич, который известен своими пророссийскими взглядами, в среду, 11 июня, отправился в Украину с неанонсированным однодневным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу сербского президента

Детали: Это первый визит Вучича в Украину, который примет участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. По сообщениям сербских СМИ, саммит состоится в Одессе.

Реклама:

Этот визит Вучича, в отличие от других, не был анонсирован, и сербская общественность узнала о нем только после отъезда президента.

Что предшествовало: