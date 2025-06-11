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Екссудді Окружного адміністративного суду Києва оголосили вирок за хабар

Валентина РоманенкоСереда, 11 червня 2025, 12:46
Екссудді Окружного адміністративного суду Києва оголосили вирок за хабар
ілюстративне фото Unsplash

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду Києва Олені Власенковій: 5 років 6 місяців ув'язнення за отриманий хабар.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ВАКС, джерело "Української правди"

Дослівно САП: "11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі".

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Деталі: Антикорупційні органи не називають ім’я фігурантки, але за даними УП, йдеться про Власенкову, яку спіймали на хабарі в 2018 році.

 
Суддя ОАСК Олена Власенкова
фото з відкритих джерел

Вироком суду екссуддю визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку, додають у САП.

хабарАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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