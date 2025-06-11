Экс-судье Окружного административного суда Киева огласили приговор за взятку

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшей судье Окружного административного суда Киева Елене Власенковой: 5 лет 6 месяцев заключения за полученную взятку.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник "Украинской правды"

Дословно САП: "11 июня 2025 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшей судье Окружного административного суда г. Киева, которую разоблачили на получении неправомерной выгоды от заместителя директора по коммерческим вопросам одного из предприятий за принятие процессуальных решений по делу".

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Детали: Антикоррупционные органы не называют имя фигурантки, но по данным УП, речь идет о Власенковой, которую поймали на взятке в 2018 году.

Суддя ОАСК Олена Власенкова фото из открытых источников

Приговором суда экс-судья признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком три года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке, добавляют в САП.