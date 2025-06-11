РФ вп’яте атакувала Семенівську лікарню на Чернігівщині

11 червня армія РФ завдала чергового удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. Це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус

Деталі: За попередніми даними, росіяни використали ударний безпілотник типу "Молнія".

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фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, внутрішні приміщення та вибито вікна.

фото: Чернігівська ОВА

Інформації про постраждалих немає.

За словами Чауса, це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу.