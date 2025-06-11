Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ вп’яте атакувала Семенівську лікарню на Чернігівщині

Анастасія ПроцСереда, 11 червня 2025, 13:58
РФ вп’яте атакувала Семенівську лікарню на Чернігівщині
фото: Чернігівська ОВА

11 червня армія РФ завдала чергового удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. Це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу. 

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус

Деталі: За попередніми даними, росіяни використали ударний безпілотник типу "Молнія".

Реклама:
 
фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, внутрішні приміщення та вибито вікна. 

 
фото: Чернігівська ОВА

Інформації про постраждалих немає.

За словами Чауса, це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу.

Чернігівська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
У Львові підліток стріляв в однокласника з пневматики: поліція встановлює обставини інциденту
Україна і Польща погодили ексгумаційні роботи у Львові та у польському селі
Екссудді Окружного адміністративного суду Києва оголосили вирок за хабар
"На щиті": Україна повернула тіла 1 212 загиблих захисників
Вучич їде до України з неанонсованим візитом
Усі новини...
Чернігівська область
Нічна дронова атака на Прилуки: загинула сім’я начальника пожежної частини
РФ атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина
Росіяни вранці вдарили по підприємству на Чернігівщині: виникла масштабна пожежа
Останні новини
16:22
Норвегія передає Україні вдвічі більше літаків F-16, ніж обіцяла офіційно
16:22
Ворог атакував дроном комунальників у Херсоні: двоє людей постраждали
16:01
Суд зобов'язав Одеську міськраду охороняти старовинний козацький цвинтар
15:59
Кріппа взяв під контроль Міжнародний виставковий центр
15:58
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
15:40
За контрабанду товарів ще нікого не відправили за ґрати
15:39
"Серед пилу, диму й болю": у Харкові чоловік заспівав гімн України під завалами будинку
15:28
Tesla планує запустити роботаксі 22 червня 2025 року – Маск
15:18
У Львові підліток стріляв в однокласника з пневматики: поліція встановлює обставини інциденту
14:57
Україна втратила важливі ринки пшениці, поступившись російській
Усі новини...
Реклама:
Реклама: