РФ вп’яте атакувала Семенівську лікарню на Чернігівщині
Середа, 11 червня 2025, 13:58
11 червня армія РФ завдала чергового удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. Це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу.
Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус
Деталі: За попередніми даними, росіяни використали ударний безпілотник типу "Молнія".
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Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, внутрішні приміщення та вибито вікна.
Інформації про постраждалих немає.
За словами Чауса, це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу.