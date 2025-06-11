РФ в пятый раз атаковала Семеновскую больницу на Черниговщине
Среда, 11 июня 2025, 13:58
11 июня армия РФ нанесла очередной удар по Семеновской больнице в Черниговской области. Это уже пятый зафиксированный обстрел по этому медицинскому учреждению.
Источник: председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус
Детали: По предварительным данным, россияне использовали ударный беспилотник типа "Молния".
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В результате атаки поврежден фасад здания, внутренние помещения и выбиты окна.
Информации о пострадавших нет.
По словам Чауса, это уже пятый зафиксированный обстрел по этому медицинскому учреждению.