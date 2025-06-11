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РФ в пятый раз атаковала Семеновскую больницу на Черниговщине

Анастасия ПроцСреда, 11 июня 2025, 13:58
РФ в пятый раз атаковала Семеновскую больницу на Черниговщине
фото: Черниговская ОВА

11 июня армия РФ нанесла очередной удар по Семеновской больнице в Черниговской области. Это уже пятый зафиксированный обстрел по этому медицинскому учреждению.

Источник: председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус

Детали: По предварительным данным, россияне использовали ударный беспилотник типа "Молния".

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фото: Черниговская ОВА

В результате атаки поврежден фасад здания, внутренние помещения и выбиты окна.

 
фото: Черниговская ОВА

Информации о пострадавших нет.

По словам Чауса, это уже пятый зафиксированный обстрел по этому медицинскому учреждению.

Черниговская область
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