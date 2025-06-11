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Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 11 червня 2025, 15:58
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
фото: Мартін Єгер в Х

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито готує заміну очільника Федеральної розвідувальної служби та розглядає на цю посаду чинного посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера. 

Джерело: Spiegel з посиланням на свої джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Перші натяки на заміну керівництва розвідслужби з’явилися одразу ж після початку роботи уряду Фрідріха Мерца. 

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За інформацією видання, непублічно заміна очільника Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND вже погоджена і посаду має обійняти Мартін Єгер, теперішній посол Німеччини в Україні. 

Чинний голова розвідки Бруно Каль, який на посаді вже вісім років, натомість вирушить послом у Ватикан. Він нібито цікавився цією посадою ще до розпаду "світлофорної коаліції", наприкінці 2024 року, і тепер його побажання задовольнять.

За планами німецького уряду, BND у найближчі роки почне отримувати більше фінансування. Також службі планують надати більш гнучкі можливості.

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У Мерца розраховують, що з Єгером на посаді голови розвідслужби і Філіппом Вольфом у ролі координатора з питань розвідки в офісі канцлера ефективність BND суттєво зросте. 

Читайте також інтерв'ю "ЄвроПравди" з послом Єгером "Я тут, щоб допомогти вам перемогти у війні"

НімеччинарозвідкаУкраїна
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