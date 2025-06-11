Мерц может назначить посла в Украине главой немецкой разведслужбы – СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы готовит замену главы Федеральной разведывательной службы и рассматривает на эту должность действующего посла Германии в Украине Мартина Егера.

Источник: Spiegel со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Первые намеки на замену руководства разведслужбы появились сразу же после начала работы правительства Фридриха Мерца.

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По информации издания, непублично замена главы Федеральной разведывательной службы Германии BND уже согласована и должность должен занять Мартин Егер, нынешний посол Германии в Украине.

Действующий глава разведки Бруно Каль, который занимает эту должность уже восемь лет, вместо этого отправится послом в Ватикан. Он якобы интересовался этой должностью еще до распада "светофорной коалиции" в конце 2024 года, и теперь его пожелания удовлетворят.

Мартина Егера называют одним из самых опытных "кризисных дипломатов" МИД Германии. До назначения в Украину в 2023 году, напомним, он работал в Ираке и Афганистане.

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По планам немецкого правительства, BND в ближайшие годы начнет получать больше финансирования. Также службе планируют предоставить более гибкие возможности.

В Мерца рассчитывают, что с Егером на посту главы разведслужбы и Филиппом Вольфом в роли координатора по вопросам разведки в офисе канцлера эффективность BND существенно возрастет.

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