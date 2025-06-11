Ворог атакував дроном комунальників у Херсоні: двоє людей постраждали

Російські окупанти атакували з дрона працівників комунального підприємства в Херсоні, постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська обладміністрація в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що близько 12:20 у Корабельному районі Херсона росіяни атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств.

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Через це двоє працівників віком 32 і 43 роки дістали вибухові травми.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм необхідну допомогу, запевнили в ОВА.