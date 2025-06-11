Враг атаковал дроном коммунальщиков в Херсоне: два человека пострадали
Среда, 11 июня 2025, 16:22
Российские оккупанты атаковали с дрона работников коммунального предприятия в Херсоне, пострадали два человека.
Источник: Херсонская обладминистрация в соцсетях
Детали: Сообщается, что около 12:20 в Корабельном районе Херсона россияне атаковали с дрона работников одного из городских коммунальных предприятий.
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Из-за этого двое работников в возрасте 32 и 43 года получили взрывные травмы.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь, заверили в ОВА.