Враг атаковал дроном коммунальщиков в Херсоне: два человека пострадали

Российские оккупанты атаковали с дрона работников коммунального предприятия в Херсоне, пострадали два человека.

Источник: Херсонская обладминистрация в соцсетях

Детали: Сообщается, что около 12:20 в Корабельном районе Херсона россияне атаковали с дрона работников одного из городских коммунальных предприятий.

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Из-за этого двое работников в возрасте 32 и 43 года получили взрывные травмы.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь, заверили в ОВА.