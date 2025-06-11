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Керівництво Греції, Хорватії та Чорногорії перебуває на саміті в Одесі

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 11 червня 2025, 17:30
Керівництво Греції, Хорватії та Чорногорії перебуває на саміті в Одесі
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Прем’єр-міністри Греції - Кіріакос Міцотакіс та Хорватії - Андрей Пленкович разом із президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем перебувають в Одесі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на анонси на офіційних сайтах трьох держав

Деталі: На сайті уряду Греції йдеться, що Міцотакіс "вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який проходить 11 червня. 

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Пресслужба уряду Хорватії повідомила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, хоч і не уточнила місця його проведення. Попередній саміт проходив у хорватському Дубровнику.

У заяві нагадали, що це вже четвертий приїзд хорватського прем’єра в Україну за час повномасштабної війни, і за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.

На сайті президента Чорногорії також повідомили, що Мілатовича запросили на саміт, який проходитиме в Одесі. У повідомленні згадують, що також там мають бути присутні президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

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Серед гостей саміту – також новий президент Румунії Нікушор Дан та проросійський президент Сербії Александар Вучич, для якого це перший приїзд в Україну.

ГреціяХорватіяЧорногоріядопомога Україні
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