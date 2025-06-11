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Руководство Греции, Хорватии и Черногории находится на саммите в Одессе

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 11 июня 2025, 17:30
Руководство Греции, Хорватии и Черногории находится на саммите в Одессе
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Премьер-министры Греции - Кириакос Мицотакис и Хорватии - Андрей Пленкович вместе с президентом Черногории Яковом Милатовичем находятся в Одессе на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на анонсы на официальных сайтах трех государств

Детали: На сайте правительства Греции говорится, что Мицотакис "отправится в Одессу, где примет участие в 4-м саммите „Украина - Юго-Восточная Европа", который проходит 11 июня.

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Пресс-служба правительства Хорватии сообщила, что Пленкович прибыл в Украину на саммит, хотя и не уточнила места его проведения. Предыдущий саммит проходил в хорватском Дубровнике.

В заявлении напомнили, что это уже четвертый приезд хорватского премьера в Украину за время полномасштабной войны, и за это время Хорватия предоставила Украине различную помощь примерно на 315 млн евро, а также предоставила временную защиту 30 тысячам украинцев.

На сайте президента Черногории также сообщили, что Милатович приглашен на саммит, который будет проходить в Одессе. В сообщении упоминают, что также там должны присутствовать президент Молдовы Майя Санду и премьер Болгарии Росен Желязков.

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Среди гостей саммита - также новый президент Румынии Никушор Дан и пророссийский президент Сербии Александар Вучич, для которого это первый приезд в Украину.

ГрецияХорватияЧерногорияпомощь Украине
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