Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розкритикував новий пакет санкцій ЄС: Може бути сильнішим

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 11 червня 2025, 19:35
Зеленський розкритикував новий пакет санкцій ЄС: Може бути сильнішим
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до більш рішучих санкцій проти Росії, коментуючи оголошення проєкту 18-го санкційного пакета.

Джерело: Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі в середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, 18-й пакет санкцій проти Росії "може бути сильнішим, особливо в плані заходів проти російських нафтових танкерів та її фінансового сектору".

Реклама:

"Стеля" у 45 доларів на нафту краща, ніж 60, це зрозуміло, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві", – сказав він.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. 

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

РЕКЛАМА:

У Євросоюзі допустили, що навіть якщо Сполучені Штати не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, ЄС може це зробити самостійно.

ЗеленськийЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Проросійський Вучич в Одесі висловив готовність відновлювати Україну
Зеленський: РФ прагне захопити Одесу та вийти на кордони з Молдовою і Румунією
Зеленський розкритикував новий пакет санкцій ЄС: Може бути сильнішим
Енергетики розповіли, чи чекати відключення світла влітку
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
У Львові підліток стріляв в однокласника з пневматики: поліція встановлює обставини інциденту
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: РФ прагне захопити Одесу та вийти на кордони з Молдовою і Румунією
"Угорці не хочуть гинути за Україну": Орбан різко відреагував на інтервʼю Зеленського
Зеленський: Росія протягом місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах 
Останні новини
21:34
Виманюють гроші у пенсіонерів та змушують їх чинити диверсії: в Україні з’явилася нова шахрайська схема
21:30
Мерц відкинув "маніфест" СДПН із закликом відновити відносини з Росією
21:18
Путін стверджує, що у нього найсучасніша ядерна тріада у світі
21:07
Легендарний k-pop гурт BTS повертається з армії
21:01
Що ви знаєте про найбільшу дику кішку Європи: тест
20:57
футболМарні очікування на результат та експерименти Реброва: підсумки червневих матчів збірної України
20:54
Саміт Україна – Південно-Східна Європа: учасники підтримують рух Києва в НАТО
20:48
Україна готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу в Приністров'ї – Зеленський
20:47
Польща на рівні ЄС будує більшість для обмеження безвізу з Грузією
20:35
"Полуничний" Місяць зійшов уночі над Україною та світом: добірка фото червневої повні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: