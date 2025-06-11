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Зеленский раскритиковал новый пакет санкций ЕС: Может быть сильнее

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 11 июня 2025, 19:35
Зеленский раскритиковал новый пакет санкций ЕС: Может быть сильнее
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к более решительным санкциям против России, комментируя объявление проекта 18-го санкционного пакета.

Источник: Зеленский во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе в среду, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, 18-й пакет санкций против России "может быть более сильным, особенно в плане мер против российских нефтяных танкеров и ее финансового сектора".

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"Потолок" в 45 долларов на нефть лучше, чем 60, это понятно, это правда. Но настоящий мир придет с потолком в 30 долларов. Это уровень, который действительно изменит ход мыслей в Москве", – сказал он.

Как сообщала "Европейская правда", в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Стоит отметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

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В Евросоюзе допустили, что даже если Соединенные Штаты не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, ЕС может сделать это самостоятельно.

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