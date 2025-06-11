Зеленський: РФ прагне захопити Одесу та вийти на кордони з Молдовою і Румунією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові плани РФ спрямовані на Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією.

Джерело: Зеленський на IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "І, нарешті, знову ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях.

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Російські військові плани спрямовані на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться".

Деталі: Він закликав учасників саміту розглядати гарантії безпеки після війни як практичну необхідність.

Пряма мова: "Від протиповітряної оборони до кіберзагроз – нам потрібні реальні засоби стримування та швидкого реагування. Погляньмо на наші угоди, армії та інфраструктуру й зміцнімо все, що забезпечує безпеку наших країн".