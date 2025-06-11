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Зеленский: РФ стремится захватить Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией

Татьяна ОлейникСреда, 11 июня 2025, 20:00
Зеленский: РФ стремится захватить Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией
Фото - Nina Lyashonok/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные планы РФ направлены на Одессу, а затем на границы с Молдовой и Румынией.

Источник: Зеленский на IV саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "И, наконец, снова мы здесь, в нашем прекрасном городе, в Одессе. Этот прекрасный город является целью для России. Она хочет уничтожить его, как уничтожила бесчисленные города и села на оккупированных территориях.

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Российские военные планы направлены на этот регион – Одессу, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Конечно, сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится".

Детали: Он призвал участников саммита рассматривать гарантии безопасности после войны как практическую необходимость.

Прямая речь: "От противовоздушной обороны до киберугроз – нам нужны реальные средства сдерживания и быстрого реагирования. Давайте посмотрим на наши соглашения, армии и инфраструктуру и укрепим все, что обеспечивает безопасность наших стран".

ЗеленскийОдессаМолдоваРумыния
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