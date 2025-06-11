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Проросійський Вучич в Одесі висловив готовність відновлювати Україну

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 11 червня 2025, 20:15
Проросійський Вучич в Одесі висловив готовність відновлювати Україну
фото: Getty Images

Відомий своїми проросійськими поглядами президент Сербії Александар Вучич під час візиту в Одесу заявив про готовність його країни взяти участь у відновленні одного-двох українських міст чи регіонів.

Джерело: Вучич у виступі на саміті Південно-Східної Європи в Одесі, передає "Європейська правда"

Деталі: Під час виступу Вучич запевнив, що Сербія залишатиметься вірною міжнародному праву і статуту ООН у контексті підтримки територіальної цілісності держав, і за його словами, така позиція може бути корисною Україні.

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"Я можу уявити, як українські громадяни є ситими по горло словами про підтримку та допомогу Україні", – зазначив Вучич.

Він також заявив, що Сербія могла бути "допоміжною" у зусиллях з досягнення припинення вогню, але, за словами Вучича, його країна хотіла б долучитися до підтримки України більш практично.

"Я хотів би взяти одне-два міста чи регіони, які ми могли би відновити. Я думаю, що це було би дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку підтримку", – сказав Вучич.

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Також він запевнив, що Україна може "завжди розраховувати" на гуманітарну підтримку і політичну підтримку Сербією територіальної цілісності.

"Ми готові слухати вас і дивитися, як ми можемо допомагати вам", – сказав президент Сербії.

Як повідомлялося, Вучич вперше прибув до України.

Президент Сербії Александар Вучич проводить проросійську політику. Сербія залишається єдиною країною Європи, яка не запровадила санкції проти Росії, попри тиск з боку ЄС. Вучич аргументує це економічними втратами та внутрішньополітичними міркуваннями.

Вучич разом зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня. 

СербіяУкраїна
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