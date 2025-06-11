Пророссийский Вучич в Одессе выразил готовность восстанавливать Украину

Известный своими пророссийскими взглядами президент Сербии Александар Вучич во время визита в Одессу заявил о готовности его страны принять участие в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов.

Источник: Вучич в выступлении на саммите Юго-Восточной Европы в Одессе, передает "Европейская правда"

Детали: Во время выступления Вучич заверил, что Сербия будет оставаться верной международному праву и уставу ООН в контексте поддержки территориальной целостности государств, и по его словам, такая позиция может быть полезной Украине.

Реклама:

"Я могу представить, как украинские граждане сыты по горло словами о поддержке и помощи Украине", – отметил вучич.

Он также заявил, что Сербия могла быть "вспомогательной" в усилиях по достижению прекращения огня, но, по словам Вучича, его страна хотела бы присоединиться к поддержке Украины более практично.

"Я хотел бы взять один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Я думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы они могли получить четкую поддержку", – сказал Вучич.

РЕКЛАМА:

Также он заверил, что Украина может "всегда рассчитывать" на гуманитарную поддержку и политическую поддержку Сербией территориальной целостности.

"Мы готовы слушать вас и смотреть, как мы можем помогать вам", – сказал президент Сербии.

Как сообщалось, Вучич впервые прибыл в Украину.

Президент Сербии Александар Вучич проводит пророссийскую политику. Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС. Вучич аргументирует это экономическими потерями и внутриполитическими соображениями.

Вучич вместе со словацким премьером Робертом Фицо стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.