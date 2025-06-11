Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: троє людей постраждали
Середа, 11 червня 2025, 20:28
Російські війська 11 червня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали троє чоловіків.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Ворог здебільшого атакував Нікопольщину БпЛА. Втім, застосовував і важку артилерію. Бив по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.
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Постраждали троє чоловіків – 30, 41 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні.
Під час ранкових ударів та протягом дня пошкоджені багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 5 авто і мопед, господарські споруди, гараж, парник".
Деталі: По Маломихайлівській громаді Синельниківського району РФ вдарила дроном.
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Також безпілотником противник поцілив і по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура.