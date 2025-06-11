Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: три человека пострадали
Среда, 11 июня 2025, 20:28
Российские войска 11 июня обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, пострадали трое мужчин.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Враг в основном атаковал Никопольщину БпЛА. Впрочем, применял и тяжелую артиллерию. Бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.
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Пострадали трое мужчин – 30, 41 и 59 лет. Все на амбулаторном лечении.
Во время утренних ударов и в течение дня повреждены многоэтажка, 4 частных дома, 5 авто и мопед, хозяйственные постройки, гараж, парник".
Детали: По Маломихайловской громаде Синельниковского района РФ ударила дроном.
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Также беспилотником противник попал и по Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Повреждена инфраструктура.