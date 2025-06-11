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Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: три человека пострадали

Татьяна ОлейникСреда, 11 июня 2025, 20:28
Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: три человека пострадали
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска 11 июня обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, пострадали трое мужчин.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Враг в основном атаковал Никопольщину БпЛА. Впрочем, применял и тяжелую артиллерию. Бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

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Пострадали трое мужчин – 30, 41 и 59 лет. Все на амбулаторном лечении.

Во время утренних ударов и в течение дня повреждены многоэтажка, 4 частных дома, 5 авто и мопед, хозяйственные постройки, гараж, парник".

Детали: По Маломихайловской громаде Синельниковского района РФ ударила дроном.

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Также беспилотником противник попал и по Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Повреждена инфраструктура.

Днепропетровская областьобстрелроссийско-украинская война
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