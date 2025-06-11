Путін стверджує, що у нього найсучасніша ядерна тріада у світі

Російський лідер Володимир Путін вкотре похвалився своїм ядерним потенціалом в оборонній сфері.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву Путіна на нараді з питань, пов'язаних з держпрограмою озброєнь

Деталі: Він заявив, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ нібито становить 95% і що це найвищий показник у світі.

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Пряма мова: "Зараз частка сучасних зразків озброєнь і техніки в стратегічних ядерних силах становить вже 95%. Це хороший показник, по суті, найвищий серед усіх ядерних держав у світі".

Більше деталей: При цьому Путін доручив приділяти особливу увагу ядерній тріаді як гарантії суверенітету Росії у новій держпрограмі озброєнь РФ, розрахованій на 2027-2036 роки.

Пряма мова: "Сьогодні ж наше завдання – сформувати нову довгострокову програму по всьому комплексу систем і зразків озброєння, в тому числі і, перш за все, звичайно, перспективних, максимально використовувати для цього досвід спеціальної військової операції (війни проти України - УП), різних регіональних конфліктів, і, звичайно, важливо врахувати глобальні тенденції в розвитку військових технологій".