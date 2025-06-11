Путин утверждает, что у него самая современная ядерная триада в мире

Российский лидер Владимир Путин в очередной раз похвастался своим ядерным потенциалом в оборонной сфере.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Путина на совещание по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений

Детали: Он заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ якобы составляет 95% и что это самый высокий показатель в мире.

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Прямая речь: "Сейчас дола современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав в мире".

Больше деталей: При этом Путин поручил уделять особое внимание ядерной триаде как гарантии суверенитета России в новой госпрограмме вооружений РФ, рассчитанной на 2027-2036 годы.

Прямая речь: "Сегодня же наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции (войны против Украины - УП), различных региональных конфликтов, и, конечно, важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий".

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