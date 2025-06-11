Увечері армія РФ знову вдарила по Харкову БпЛА "Молнія": постраждала жінка

Російські війська увечері 11 червня знову вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", він поцілив по території приватного домоволодіння, постраждала жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 11 червня орієнтовно о 19:00 російський БпЛА "Молнія" поцілив по території приватного домоволодіння у Салтівському районі м. Харкова. Пошкоджено будинок, паркан, два авто.

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51-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес".

Що передувало: