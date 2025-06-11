Увечері армія РФ знову вдарила по Харкову БпЛА "Молнія": постраждала жінка
Середа, 11 червня 2025, 23:04
Російські війська увечері 11 червня знову вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", він поцілив по території приватного домоволодіння, постраждала жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 11 червня орієнтовно о 19:00 російський БпЛА "Молнія" поцілив по території приватного домоволодіння у Салтівському районі м. Харкова. Пошкоджено будинок, паркан, два авто.
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51-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес".
Що передувало:
- У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах відомо про 5 загиблих людей, ще 60 – отримали поранення, зокрема 9 дітей.