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Увечері армія РФ знову вдарила по Харкову БпЛА "Молнія": постраждала жінка

Тетяна ОлійникСереда, 11 червня 2025, 23:04
Увечері армія РФ знову вдарила по Харкову БпЛА Молнія: постраждала жінка
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська увечері 11 червня знову вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", він поцілив по території приватного домоволодіння, постраждала жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 11 червня орієнтовно о 19:00 російський БпЛА "Молнія" поцілив по території приватного домоволодіння у Салтівському районі м. Харкова. Пошкоджено будинок, паркан, два авто.

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51-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес".

Що передувало:

  • У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах відомо про 5 загиблих людей, ще 60 – отримали поранення, зокрема 9 дітей.

Харківбезпілотникиросійсько-українська війна
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