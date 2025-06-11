Вечером армия РФ снова ударила по Харькову БпЛА "Молния": пострадала женщина
Среда, 11 июня 2025, 23:04
Российские войска вечером 11 июня снова ударили по Харькову беспилотником "Молния", он попал по территории частного домовладения, пострадала женщина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 11 июня ориентировочно в 19:00 российский БпЛА "Молния" попал по территории частного домовладения в Салтовском районе г. Харькова. Повреждены дом, забор, два авто.
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51-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс".
Что предшествовало:
- В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам известно о 5 погибших людях, еще 60 - получили ранения, в том числе 9 детей.