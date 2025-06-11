Вечером армия РФ снова ударила по Харькову БпЛА "Молния": пострадала женщина

Российские войска вечером 11 июня снова ударили по Харькову беспилотником "Молния", он попал по территории частного домовладения, пострадала женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 11 июня ориентировочно в 19:00 российский БпЛА "Молния" попал по территории частного домовладения в Салтовском районе г. Харькова. Повреждены дом, забор, два авто.

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51-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс".

Что предшествовало: