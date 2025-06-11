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"Мадяр" розпочав виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

Тетяна ОлійникСереда, 11 червня 2025, 23:36
Мадяр розпочав виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем
Фото з Telegram-каналу Мадяра

У середу, 11 червня, Роберт "Мадяр" Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Джерело: Мадяр в Telegram

Пряма мова: "11.06.25 прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Продовжу служити вірою й правдою народу України.

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Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином".

Деталі: Наразі Бровді вже перебуває на Донбасі.

Що передувало:

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  • Президент Володимир Зеленський 3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді.
  • Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС.

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Збройні силибезпілотники
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