"Мадяр" розпочав виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем
Середа, 11 червня 2025, 23:36
У середу, 11 червня, Роберт "Мадяр" Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.
Джерело: Мадяр в Telegram
Пряма мова: "11.06.25 прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Продовжу служити вірою й правдою народу України.
Реклама:
Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином".
Деталі: Наразі Бровді вже перебуває на Донбасі.
Що передувало:
РЕКЛАМА:
- Президент Володимир Зеленський 3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді.
- Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС.
Читайте також: "Лінія дронів": що це таке і чи зможуть 5 підрозділів зупинити просування росіян