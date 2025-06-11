"Мадяр" приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем
Среда, 11 июня 2025, 23:36
В среду, 11 июня, Роберт "Мадяр" Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
Источник: Мадяр в Telegram
Прямая речь: "11.06.25 принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Продолжу служить верой и правдой народу Украины.
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Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с Командой должным образом".
Детали: Сейчас Бровди уже находится на Донбассе.
Что предшествовало:
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- Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди.
- Министр обороны добавил, что опыт работы Бровди с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование СБС.
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