"Мадяр" приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем

В среду, 11 июня, Роберт "Мадяр" Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Источник: Мадяр в Telegram

Прямая речь: "11.06.25 принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Продолжу служить верой и правдой народу Украины.

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Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с Командой должным образом".

Детали: Сейчас Бровди уже находится на Донбассе.

Что предшествовало:

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Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди.

Министр обороны добавил, что опыт работы Бровди с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование СБС.

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