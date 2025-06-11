Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Мадяр" приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем

Татьяна ОлейникСреда, 11 июня 2025, 23:36
Мадяр приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем
Фото из Telegram-канала Мадьяра

В среду, 11 июня, Роберт "Мадяр" Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Источник: Мадяр в Telegram

Прямая речь: "11.06.25 принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Продолжу служить верой и правдой народу Украины.

Реклама:

Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с Командой должным образом".

Детали: Сейчас Бровди уже находится на Донбассе.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди.
  • Министр обороны добавил, что опыт работы Бровди с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование СБС.

Читайте также: "Линия дронов": что это такое и смогут ли 5 подразделений остановить продвижение россия

Вооруженные силыбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Президент Сербии похвастался, что не подписал декларацию саммита в Одессе и поэтому "не предал" Россию
Пророссийский Вучич в Одессе выразил готовность восстанавливать Украину
Зеленский раскритиковал новый пакет санкций ЕС: Может быть сильнее
Энергетики рассказали, ждать ли отключения света летом
Мерц может назначить посла в Украине главой немецкой разведслужбы – СМИ
Во Львове подросток стрелял в одноклассника по пневматике: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Все новости...
Вооруженные силы
Путин решил "кратно" усилить сухопутные войска
Драпатый подвел итоги службы на должности командующего Сухопутными войсками
На фронте 220 боев, половина из которых произошла на Покровском и еще 2-х направлениях
Последние новости
01:29
футболМадридский "Реал" заявил Лунина на Клубный чемпионат мира: заявка команды
00:50
В России заявили, что их ПВО сбила более 40 "украинских дронов" за 3 часа
00:20
В Черниговской области двух подростков ударило током на крыше вагона
23:57
На фронте за сутки насчитали почти 2 сотни боестолкновений
23:56
Бельгийский велогонщик Эвенепул выиграл разделку и возглавил общий зачет Критериум Дофине
23:36
"Мадяр" приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем
23:23
Сибига: На саммите в Одессе подтвердили "дополнительные оборонные пакеты" Украине
23:04
Вечером армия РФ снова ударила по Харькову БпЛА "Молния": пострадала женщина
22:52
киберспортОпределился первый соперник NAVI на самом престижном турнире сезона в Counter-Strike 2
22:43
Новости экономики 11 июня: Николаев был без света, приговор экс-нардепу Крючкову
Все новости...
Реклама:
Реклама: