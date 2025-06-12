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У Росії заявили, нібито їхня ППО збила понад 40 "українських дронів" за 3 години

Ольга Глущенко Четвер, 12 червня 2025, 00:50
У Росії заявили, нібито їхня ППО збила понад 40 українських дронів за 3 години
ілюстративне фото: "Мілітарний"

Міноборони Росії заявило, що за 3 години ввечері 11 червня їхня ППО нібито збила 44 "українські безпілотники".

Джерело: МО РФ у Тelegram

Дослівно МО РФ: "З 21.00 11 червня до 00.00 мск (за московським часом – ред.) 12 червня черговими засобами ППО знищено 44 українські безпілотні літальні апарати літакового типу".

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Деталі: Російське оборонне відомство рапортувало про нібито збиття "українських дронів" над двома росісйькими областями та окупованим Кримом.

Російська ППО нібито збила 38 дронів над Бєлгородською областю РФ, 4 – над Брянською і 2 – над територією окупованого Криму.

Росіябезпілотники
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