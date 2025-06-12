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В России заявили, что их ПВО сбила более 40 "украинских дронов" за 3 часа

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 июня 2025, 00:50
В России заявили, что их ПВО сбила более 40 украинских дронов за 3 часа
иллюстративное фото: "Милитарный"

Минобороны России заявило, что за 3 часа вечером 11 июня их ПВО якобы сбила 44 "украинских беспилотника".

Источник: МО РФ в Telegram

Дословно МО РФ: "С 21.00 11 июня до 00.00 мск (по московскому времени – ред.) 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

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Детали: Российское оборонное ведомство рапортовало о якобы сбитых "украинских дронах" над двумя российскими областями и оккупированным Крымом.

Российская ПВО якобы сбила 38 дронов над Белгородской областью РФ, 4 – над Брянской и 2 – над территорией оккупированного Крыма.

Росcиябеспилотники
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