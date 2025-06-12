Кілька російських аеропортів призупиняли роботу

У Росії повідомили про призупинення роботи російських аеропортів Калуги, "Внуково", "Шереметьєво".

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на "Росавіацію"

Деталі: Спочатку з’явилося повідомлення про призупинку роботи аеропорту Калуги.

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Згодом – про обмеження на прийом і виліт у "Внуково" та "Шереметьєво".

Про причини обмежень у роботі російських аеропортів не повідомляли.

Оновлено: Близько третьої ночі за київським часом, за даними "Росавіації", "Внуково" та "Шереметьєво" відновили роботу.