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Кілька російських аеропортів призупиняли роботу

Ольга Глущенко Четвер, 12 червня 2025, 01:58
Кілька російських аеропортів призупиняли роботу
фото: сайт "внуково"

У Росії повідомили про призупинення роботи російських аеропортів Калуги, "Внуково", "Шереметьєво".

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на "Росавіацію"

Деталі: Спочатку з’явилося повідомлення про призупинку роботи аеропорту Калуги.

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Згодом – про обмеження на прийом і виліт у "Внуково" та "Шереметьєво".

Про причини обмежень у роботі російських аеропортів не повідомляли.

Оновлено: Близько третьої ночі за київським часом, за даними "Росавіації", "Внуково" та "Шереметьєво" відновили роботу.

аеропортРосія
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