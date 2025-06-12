Несколько российских аэропортов приостановливали работу
Четверг, 12 июня 2025, 01:58
В России сообщили о приостановке работы российских аэропортов Калуги, "Внуково", "Шереметьево".
Источник: российские СМИ со ссылкой на "Росавиацию"
Детали: Сначала появилось сообщение о приостановке работы аэропорта Калуги.
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Впоследствии – об ограничениях на прием и вылет во "Внуково" и "Шереметьево".
О причинах ограничений в работе российских аэропортов не сообщалось.
Обновлено: Около трех часов ночи по киевскому времени, по данным "Росавиации", "Внуково" и "Шереметьево" возобновили работу.