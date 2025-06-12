Несколько российских аэропортов приостановливали работу

В России сообщили о приостановке работы российских аэропортов Калуги, "Внуково", "Шереметьево".

Источник: российские СМИ со ссылкой на "Росавиацию"

Детали: Сначала появилось сообщение о приостановке работы аэропорта Калуги.

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Впоследствии – об ограничениях на прием и вылет во "Внуково" и "Шереметьево".

О причинах ограничений в работе российских аэропортов не сообщалось.

Обновлено: Около трех часов ночи по киевскому времени, по данным "Росавиации", "Внуково" и "Шереметьево" возобновили работу.