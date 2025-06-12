Білий дім готує зустрічі Трампа на саміт G7, де буде Зеленський

У Білому домі підтвердили підготовку окремих двосторонніх зустрічей на полях саміту Групи семи, де, крім лідерів G7, очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.

Джерело: речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт під час пресбрифінгу у Вашингтоні, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Левітт "Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом (США – Дональдом Трампом – ред.) та іншими іноземними лідерами".

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Деталі: Водночас Левітт не уточнила конкретно, чи планується зустріч президентів Трампа і Зеленського.

Пряма мова Левітт: "Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з’явиться".

Нагадаємо: В Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту Групи семи 15-17 червня.

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Минулого тижня президент Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7.

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