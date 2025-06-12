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Белый дом готовит встречи Трампа на саммите G7, где будет Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 июня 2025, 04:46
Белый дом готовит встречи Трампа на саммите G7, где будет Зеленский
фото: Getty Images

В Белом доме подтвердили подготовку отдельных двусторонних встреч на полях саммита Группы семи, где, кроме лидеров G7, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.

Источник: пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Вашингтоне, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Левитт "Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом (США – Дональдом Трампом – ред.) и другими иностранными лидерами".

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Детали: В то же время Левитт не уточнила конкретно, планируется ли встреча президентов Трампа и Зеленского.

Прямая речь Левитт: "Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится".

Напомним: В Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи 15-17 июня.

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На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7.

Читайте также Рецепт успеха на саммите НАТО. Что может сделать Украина до встречи лидеров Альянса

G7ТрампСША
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