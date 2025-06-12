Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон у живій силі – Генштаб
Четвер, 12 червня 2025, 07:35
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 140 окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ у війні сягнули понад 1 мільйон солдатів убитими і пораненими.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 000 340 (+1 140) осіб,
- танків – 10 933 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 22 786 (+3) од,
- артилерійських систем – 29 063 (+47) од,
- засобів ППО – 1 184 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 435 (+138) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 715 (+136) од.
Дані уточнюються.