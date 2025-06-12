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Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон у живій силі – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 12 червня 2025, 07:35
Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон у живій силі – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 140 окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ у війні сягнули понад 1 мільйон солдатів убитими і пораненими.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 000 340 (+1 140) осіб,
  • танків – 10 933 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 22 786 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29 063 (+47) од,
  • засобів ППО – 1 184 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 435 (+138) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 715 (+136) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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