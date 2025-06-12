Потери России в войне превысили 1 миллион в живой силе – Генштаб
Четверг, 12 июня 2025, 07:35
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 140 оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ в войне достигли более 1 миллиона солдат убитыми и ранеными.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 000 340 (+1 140) человек,
- танков – 10 933 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 22 786 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 29 063 (+47) ед,
- средств ПВО – 1 184 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 435 (+138) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51715 (+136) ед.
Данные уточняются.