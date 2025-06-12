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Потери России в войне превысили 1 миллион в живой силе – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 12 июня 2025, 07:35
Потери России в войне превысили 1 миллион в живой силе – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 140 оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ в войне достигли более 1 миллиона солдат убитыми и ранеными.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 000 340 (+1 140) человек,
  • танков – 10 933 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 786 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 29 063 (+47) ед,
  • средств ПВО – 1 184 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 435 (+138) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51715 (+136) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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