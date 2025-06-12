Окупанти пошкодили адмінбудівлю і ЛЕП на Дніпропетровщині

Російські окупанти продовжували атакувати Дніпропетровську область – пошкодили адміністративну будівлю та лінію електропередач, також вирувала пожежа на даху житлової 9-поврехівки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Спрямовував на населені пункти БпЛА, гатив з артилерії. Виникла пожежа на даху дев'ятиповерхівки. Її загасили рятувальники. Також пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Також загарбники вдарили FPV-дроном по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа, її уже загасили.

"Усюди – без загиблих і постраждалих. Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", – підсумував Лисак.