Оккупанты повредили админздание и ЛЭП на Днепропетровщине

Российские оккупанты продолжали атаковать Днепропетровскую область – повредили административное здание и линию электропередач, также бушевал пожар на крыше жилой 9-этажки.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг не прекращал атаки на Никопольщину. Целился по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах. Направлял на населенные пункты БпЛА, бил из артиллерии. Возник пожар на крыше девятиэтажки. Его потушили спасатели. Также повреждены админздание, линия электропередач".

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Фото из telegram Сергея Лысака

Детали: Кроме того, захватчики ударили FPV-дроном по Межевской общине Синельниковского района. В результате атаки возник пожар, его уже потушили.

"Везде без погибших и пострадавших. Ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", – подытожил Лысак.