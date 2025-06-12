Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти майже 500 разів обстріляли Запорізьку область: двоє поранених

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 червня 2025, 08:16
Окупанти майже 500 разів обстріляли Запорізьку область: двоє поранених
фото Запорізької ОВА

Минулої доби російські війська завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області: двоє людей поранено внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я.

Реклама:

295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.

187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

РЕКЛАМА:

За даними ОВА, надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 1:44, фото, відеоВорог вчергове атакував Харків: 14 потерпілих, серед них – діти
Президент Сербії похизувався, що не підписав декларацію саміту в Одесі й "не зрадив" Росію
Проросійський Вучич в Одесі висловив готовність відновлювати Україну
Зеленський розкритикував новий пакет санкцій ЄС: Може бути сильнішим
Енергетики розповіли, чи чекати відключення світла влітку
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
Усі новини...
Запорізька область
Росіяни атакували дроном авто на Запоріжжі: 2 поранених
Росіяни вдарили FPV-дроном у приватний будинок у Запорізькій області, є поранений
Навчальний центр Запорізької АЕС атакували дрони: МАГАТЕ попереджає про загрози
Останні новини
08:32
фото Росіяни атакували Одещину – знищили склади, комбайни і вантажівку
08:26
Рубіо привітав росіян із днем РФ: "США підтримують ваше прагнення світлого майбутнього"
08:22
Італія намагатиметься не допустити ув'язнення своїх громадян у сумнозвісній тюрмі США
08:16
Окупанти майже 500 разів обстріляли Запорізьку область: двоє поранених
08:12
текст"Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія
07:55
фото Окупанти пошкодили адмінбудівлю і ЛЕП на Дніпропетровщині
07:41
Президенти України, Румунії та Молдови вперше зустрілись у тристоронньому форматі
07:35
Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон у живій силі – Генштаб
07:18
Збірна України з волейболу здобула першу в історії перемогу в Лізі націй
07:12
оновлено від 1:44, фото, відеоВорог вчергове атакував Харків: 14 потерпілих, серед них – діти
Усі новини...
Реклама:
Реклама: