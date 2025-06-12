Окупанти майже 500 разів обстріляли Запорізьку область: двоє поранених
Минулої доби російські війська завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області: двоє людей поранено внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров у Telegram
Деталі: Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я.
295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.
187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
За даними ОВА, надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.