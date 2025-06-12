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Оккупанты почти 500 раз обстреляли Запорожскую область: двое раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 08:16
Оккупанты почти 500 раз обстреляли Запорожскую область: двое раненых
фото Запорожской ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области: два человека ранены в результате вражеской атаки на Малокатериновку.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Детали: Враг совершил 9 авиационных обстрелов Веселянки, Приморского, Гуляйполя, Обратного, Новоандреевки, Ольговского и Белогорья.

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295 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Новояковлевку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.

187 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

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По данным ОВА, поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей.

Запорожская областьвойна
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