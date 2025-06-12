Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Одещину – знищили склади, комбайни і вантажівку

Ірина БалачукЧетвер, 12 червня 2025, 08:32
Росіяни атакували Одещину – знищили склади, комбайни і вантажівку
Фото ДСНС

Уночі російські окупанти атакували південь Одеської області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.

Джерело: ДСНС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Дослівно служба: "Вогонь охопив приміщення і техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку". 

 
фото ДСНС

Деталі: Пожежу оперативно загасили. 

Реклама:
 
фото ДСНС

"На щастя, обійшлося без постраждалих", – підсумували в ДСНС. 

 
фото ДСНС 

Доповнено: Пізніше голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що загарбники атакували ударними дронами Ізмаїльський район. Зокрема, під ударом була Вилківська громада.

"Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків… Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", – повідомив очільник області.

Одеська областьпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Дрони уразили завод плат "Рєзоніт" у Московській області – Генштаб
В ГУР розповіли, як Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту
Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЗСУ
Рубіо привітав росіян із днем РФ: "США підтримують ваше прагнення світлого майбутнього"
оновлено, фото, відеоВорог вчергове атакував Харків: 15 потерпілих, серед них – діти
Президент Сербії похизувався, що не підписав декларацію саміту в Одесі й "не зрадив" Росію
Усі новини...
Одеська область
Окупанти вдарили по Одещині: вирували пожежі, є руйнування
Падають в море: Повітряні сили показали, як збивали "Шахеди" на Одещині
У морі в Затоці двоє людей загинули, підірвавшись на міні
Останні новини
10:53
боксУсик зберігає першу позицію у престижному рейтингу P4P від The Ring
10:49
Облив розчинником і підпалив: на Буковині чоловік отримав вирок через насильство над дружиною
10:46
Майже всі французькі міністри задекларували мільйонні статки
10:44
УП: Наступ РФ на Сумщині триває з лютого – оборону залишили без сильних підрозділів
10:15
Трамп готовий відновити діалог із КНДР, але сигналів від Кім Чен Ина нема – Білий дім
10:13
Обстріл Сум 3 червня Росія здійснила з установки "Град" – УП
10:13
фото Удар росіян по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 4
10:02
В Україні імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд
10:01
Греція пропонує створити транспортний коридор від свого порту до Одеси, залучивши кошти ЄС
09:49
Дрони уразили завод плат "Рєзоніт" у Московській області – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: