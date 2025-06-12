Росіяни атакували Одещину – знищили склади, комбайни і вантажівку

Уночі російські окупанти атакували південь Одеської області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.



Джерело: ДСНС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Дослівно служба: "Вогонь охопив приміщення і техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку".

фото ДСНС

Деталі: Пожежу оперативно загасили.

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фото ДСНС

"На щастя, обійшлося без постраждалих", – підсумували в ДСНС.

фото ДСНС

Доповнено: Пізніше голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що загарбники атакували ударними дронами Ізмаїльський район. Зокрема, під ударом була Вилківська громада.



"Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків… Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", – повідомив очільник області.