Россияне атаковали Одесскую область – уничтожили склады, комбайны и грузовик

Ночью российские оккупанты атаковали юг Одесской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар, разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.

Источник: ГСЧС и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Дословно служба: "Огонь охватил помещения и технику – уничтожено 2 комбайна и грузовик".

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Фото ГСЧС

Детали: Пожар оперативно потушили.

фото ГСЧС

"К счастью, обошлось без пострадавших", – подытожили в ГСЧС.

фото ГСЧС

Дополнено: Позже глава ОВА Олег Кипер уточнил, что захватчики атаковали ударными дронами Измаильский район. В частности, под ударом была Вилковская община.

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"Несмотря на активную работу сил ПВО, которые уничтожили большинство вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура: предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов... Уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий атаки", – сообщил глава области.