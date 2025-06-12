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Генштаб: На фронті минулої доби було 220 боїв

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 червня 2025, 08:57
Генштаб: На фронті минулої доби було 220 боїв
ілюстративне фото з соцмереж Генштабу

За добу 11 червня на фронті відбулося 220 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на Покровському – 62 штурми, та Новопавлівському напрямках – 46 боїв.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 12 червня

Деталі: Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе.

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За даними Генштабу, на Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Водночас минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 138 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 136 одиниць автомобільної техніки окупантів, йдеться у зведенні.

війнаГенштаб
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