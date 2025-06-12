Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте за прошедшие сутки было 220 боев

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 08:57
Генштаб: На фронте за прошедшие сутки было 220 боев
иллюстративное фото из соцсетей Генштаба

За сутки 11 июня на фронте произошло 220 боевых столкновений, больше всего враг атаковал на Покровском - 62 штурма, и Новопавловском направлениях - 46 боев.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 12 июня

Детали: Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 86 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6064 обстрела, из которых 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3744 дрона-камикадзе.

Реклама:

По данным Генштаба, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 268 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

В то же время за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три склада боеприпасов и еще два других важных объекта российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 138 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 136 единиц автомобильной техники оккупантов, говорится в сводке Генштаба.

войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Дроны поразили завод плат «Резонит» в Московской области – Генштаб
В ГУР рассказали, как Россия формирует лояльную к Кремлю африканскую элиту
Писториус прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ВСУ
Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"
обновлено, фото, видеоВраг в очередной раз атаковал Харьков: 15 пострадавших, среди них – дети
Президент Сербии похвастался, что не подписал декларацию саммита в Одессе и поэтому "не предал" Россию
Все новости...
война
В ночь на 12 июня РФ атаковала 63 дронами: есть попадания в 7 локациях и падение обломков
Оккупанты почти 500 раз обстреляли Запорожскую область: двое раненых
"Вы наступаете на Тёткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия
Последние новости
10:53
боксУсик сохраняет первую позицию в престижном рейтинге P4P от The Ring
10:49
Облил растворителем и поджег: на Буковине мужчина получил приговор из-за насилия над женой
10:46
Почти все французские министры задекларировали миллионные состояния
10:44
УП: Наступление РФ на Сумщине продолжается с февраля – оборону оставили без сильных подразделений
10:15
Трамп готов возобновить диалог с КНДР, но сигналов от Ким Чен Ына нет – Белый дом
10:13
Обстрел Сум 3 июня Россия осуществила из установки "Град" – УП
10:13
фото Удар россиян по Харькову 7 июня: количество жертв возросло до 4
10:02
В Украине импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд в Украине
10:01
Греция предлагает создать транспортный коридор от своего порта до Одессы, привлекая средства ЕС
09:49
Дроны поразили завод плат «Резонит» в Московской области – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: