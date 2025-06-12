Генштаб: На фронте за прошедшие сутки было 220 боев

За сутки 11 июня на фронте произошло 220 боевых столкновений, больше всего враг атаковал на Покровском - 62 штурма, и Новопавловском направлениях - 46 боев.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 12 июня

Детали: Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 86 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6064 обстрела, из которых 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3744 дрона-камикадзе.

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По данным Генштаба, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 268 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

В то же время за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три склада боеприпасов и еще два других важных объекта российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 138 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 136 единиц автомобильной техники оккупантов, говорится в сводке Генштаба.